Неизвестные обокрали квартиру председателя правления "Сибур"

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Председатель правления "Сибур" Дмитрий Конов стал жертвой грабителей. Неизвестные проникли в его квартиру в Хамовниках и украли ювелирные украшения, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию поступило от пострадавшего вечером 11 марта. По предварительным данным, ограбление было совершено в период с 27 декабря по 12 января.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливается сумма ущерба.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в квартиру пенсионерки, проживающей в доме 8 по улице Острякова. Мужчина надел на женщину наручники и стал требовать деньги.

Пенсионерка 1947 года передала грабителю 100 тысяч рублей, однако он не взял деньги и скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

