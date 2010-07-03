Неизвестные обокрали квартиру председателя правления "Сибур"

Председатель правления "Сибур" Дмитрий Конов стал жертвой грабителей. Неизвестные проникли в его квартиру в Хамовниках и украли ювелирные украшения, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Заявление в полицию поступило от пострадавшего вечером 11 марта. По предварительным данным, ограбление было совершено в период с 27 декабря по 12 января.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливается сумма ущерба.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в квартиру пенсионерки, проживающей в доме 8 по улице Острякова. Мужчина надел на женщину наручники и стал требовать деньги.
Пенсионерка 1947 года передала грабителю 100 тысяч рублей, однако он не взял деньги и скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
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