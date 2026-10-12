ERR: жители Нарвы пожаловались на резкое подорожание отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители эстонской Нарвы столкнулись с увеличением расходов на отопление накануне холодного сезона. Рост тарифов вызывает недовольство граждан, сообщает News.ru со ссылкой на издание ERR.

Причиной подорожания стал вынужденный переход на газовое топливо. По словам одного из жителей, люди фактически не могут повлиять на ситуацию и вынуждены пересматривать бюджеты и платить больше, поскольку альтернатив отоплению у них нет.

При этом мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что рост тарифов можно сдержать. По его мнению, для этого необходимо рассмотреть возможность перехода с газа на сланцевое топливо.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе предупредила, что из-за высоких цен на энергоносители Европу ждет "очень тяжелая зима". Итконен также поддержала решение стран Евросоюза и G7 направить на продажу 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Эта мера призвана стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также говорил о серьезных проблемах на европейском рынке нефти и топлива, особенно дизельного. По его словам, осень и зима могут оказаться сложными для топливного рынка ЕС из-за конфликта между Ираном и США, сокращения мощностей нефтеперерабатывающих заводов и изменения торговых потоков нефтепродуктов. Фицо также указал на усиливающееся давление на рынок дизеля, которое может существенно повлиять на цены.