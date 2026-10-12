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12 октября, 08:28

Происшествия

США депортировали устроившую авиадебош россиянку

Фото: depositphotos/YGphoto

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) депортировала россиянку Кристину Кедышеву, которая в сентябре устроила авиадебош на борту самолета из Милана в Нью-Джерси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности (МВБ).

Кедышевой грозило более 20 лет тюрьмы в Соединенных Штатах. Ее обвинили в создании помех действиям летного экипажа и нападении. На борту самолета она требовала алкоголь, пыталась открыть дверь, напала на бортпроводника и другого пассажира. В итоге воздушное судно развернули в другой штат.

Решение о выдворении приняли 27 сентября, а депортировали женщину 29-го числа. В МВБ подчеркнули, что все нарушители закона в США сталкиваются с последствиями своих действий.

По словам адвоката россиянки Эрика Крокера, по ходатайству прокуратуры с нее были сняты все обвинения. Как уточнили в МВБ, 1 октября суд принял решение перевести Кедышеву под домашний арест, однако на тот момент ее уже депортировали. Позже дело было прекращено.

Ранее самолет Airbus A321neo, летевший по маршруту Хабаровск – Новосибирск, вынужденно сел в аэропорту Братска из-за дебошира. У трапа его встретила транспортная полиция. Затем специалисты аэропорта выполнили необходимое наземное обслуживание и дозаправку.

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