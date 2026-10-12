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12 октября, 07:12

Экономика

ЦБ ужесточит контроль за электронными кошельками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центробанк России утвердил методику оценки операторов электронных денежных средств. Теперь работу таких компаний будут проверять по 33 критериям, сообщает газета "Известия".

Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компании присвоят один из четырех рейтингов от "соответствует" до "не соответствует".

Если регулятор выявит недостатки, он потребует их устранить. За неисполнение предписаний ЦБ сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии.

Отмечается, что рынок электронных кошельков в 2025 году вырос в 1,6 раза – до 13,3 триллиона рублей. При этом требования к работе с клиентами здесь были значительно мягче, чем для банков.

Однако отдельной проблемой остается мошенничество. Из-за упрощенной идентификации кошельки часто используют в преступных схемах: анонимный кошелек позволяет хранить до 15 тысяч рублей, упрощенный – до 100 тысяч.

Преступники применяют подставных лиц, а деньги дробят через цепочки посредников. По данным ЦБ, в 2025 году с кошельками было связано около 13,4 тысячи операций без добровольного согласия клиентов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Новые правила повысят прозрачность операций.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ может изменить перечень признаков подозрительных операций при увеличении мошенничества со снятием наличных в банкоматах. Пока Банк только наблюдает за тем, как кредитные организации пользуются этими признаками.

С 1 сентября 2025 года кредитные организации, оформившие платежную карту клиенту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников или не совершает ли операцию злоумышленник. ЦБ определил девять признаков, которыми банки могут руководствоваться.

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