Рынок акций РФ вырос более чем на 3% в начале торговой недели

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Индекс Мосбиржи прибавил 3,42% к началу недели и достиг 2 400,6 пункта относительно закрытия основной сессии в пятницу, 9 октября. Это следует из данных площадки.

При открытии утренних торгов на неделе с 12 по 18 октября рост показателя составлял 3,52%, до 2 403,06 пункта. Индекс РТС в это время находился на уровне 891,6 пункта, также прибавляя 3,52%.

К 07:10 динамика обоих индексов ослабла. Мосбиржа опустилась до 2 393,13 пункта, а РТС – до 887,92 пункта. Оба показателя росли на 3,09%. При этом основная часть подъема началась еще вечером 9 октября после завершения основных торгов.

Ранее акции "Магнита" на Мосбирже достигли минимума с августа 2009 года. Бумаги ретейлера дешевели до 1 442,5 рубля, а позднее торговались по 1 459,5 рубля, потеряв 1,55%.