В России разработали не имеющий мировых аналогов ингалятор от астмы

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Российская "ПСК Фарма" разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В состав препарата вошли гликопиррония бромид, индакатерол и циклесонид. В компании уточнили, что аналогов с такой комбинацией молекул в мире нет.

По оценке специалистов Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения.

Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс. В компании отметили, что объединение трех компонентов в одном ингаляторе позволяет отказаться от использования нескольких устройств и может повысить приверженность лечению.

Ранее химик Андрей Дорохов предупредил, что ароматические свечи при горении могут ухудшать качество воздуха и вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, кашель и головную боль.

По словам специалиста, количество вредных выбросов зависит от состава отдушек, интенсивности горения и вентиляции помещения. Особенно чувствительны к таким воздействиям люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и повышенной чувствительностью к запахам.