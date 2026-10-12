"Известия": в Испании арестовали квартиру и виллу блогера Анатолия Шария

Фото: телеграм-канал "Анатолий Шарий"

Испанские суды приняли обеспечительные меры в отношении двух объектов недвижимости, связанных с блогером Анатолием Шарием. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Квартиру в жилом комплексе "Маринер" в Сегур-де-Калафеле арестовали 17 июня по постановлению суда Эль-Вендреля. Решение вынесли в рамках дела № 243/2024-1, которое находится на стадии предварительного расследования.

Квартира остается в собственности владельца, однако распоряжаться ею он не может. Объект запрещено продавать, дарить или передавать в залог.

Еще один объект – вилла площадью 265 квадратных метров в городке Рода-де-бара – арестовали по решению суда в Аликанте. Как выяснило СМИ, обеспечительные меры в отношении недвижимости ввели еще в октябре 2025 года. К этому моменту Шарий уже продал виллу.

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