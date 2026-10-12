Detik: китаянка лишилась драгоценностей на 10 тыс долларов во время отдыха на Бали

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Китайская туристка лишилась украшений стоимостью около 10 тысяч долларов во время поездки на индонезийский остров Нуса-Пенида на Бали. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на местную полицию.

5 октября Сюй Ли отправилась на экскурсию вместе с семью соотечественниками. Чемоданы путешественники оставили в автомобиле туристической компании, который доставил их в порт. Водитель, по его словам, затем перегнал машину в гараж на юге Денпасара и закрыл ее.

После возвращения женщина заметила, что код замка на ее чемодане изменился. Открыв багаж, она обнаружила, что коробка с драгоценностями исчезла. Туристка потребовала объяснений от гида и водителя, однако оба заявили, что ничего не знают о пропаже.

Позднее Сюй Ли опубликовала видеообращение в социальных сетях, которое привлекло внимание пользователей. 6 октября женщина обратилась к правоохранителям Булеленга.

Представитель местной полиции Йохана Розалин Диас сообщила, что предполагаемое место преступления – на юге Денпасара, поэтому расследование будут координировать с полицией этого района. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее со склада итальянской винодельческой компании Marchesi Antinori похитили 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около 5 миллионов евро. По данным СМИ, семеро мужчин в масках проникли на склад в Тоскане в ночь на 4 октября, отключили сигнализацию и вывезли продукцию на двух фурах.