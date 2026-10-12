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12 октября, 09:16

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Единый день открытых дверей пройдет в столичных колледжах 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет" пройдет в столичных колледжах в субботу, 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Мероприятие состоится в 55 колледжах. Выбрать подходящее и зарегистрироваться на него можно на сайте school.mos.ru.

"Старшеклассники смогут познакомиться с востребованными профессиями, посетить современные мастерские и лаборатории, узнать об условиях поступления, пообщаться с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что система профориентации позволяет московским школьникам заранее познакомиться с современными специальностями, узнать больше о рынке труда и возможностях обучения в колледжах.

В программе единого дня открытых дверей для обучающихся запланировано более 200 мастер-классов, охватывающих все отрасли. Школьники смогут поработать с профессиональным оборудованием в высокотехнологичных мастерских и лабораториях и попробовать себя в разных направлениях. Это позволит лучше понять специфику профессий и выбрать дело по душе.

Например, в колледже автоматизации и информационных технологий № 20 старшеклассники попробуют себя в роли ИТ-специалистов. На мастер-классах от преподавателей и студентов им расскажут, как создают нейросети и защищают данные от хакеров, а также предложат написать код для сайта или настроить работу компьютерной сети.

В политехническом колледже имени Н. Н. Годовикова проведут экскурсию по кампусу, на территории которого стоит настоящий самолет Як-40. В лаборатории производства и обслуживания авиационных двигателей школьники смогут разобраться в устройстве воздушного судна, используя виртуальный учебный комплекс.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что осенью к занятиям в городских колледжах приступили рекордные 58 тысяч первокурсников. Всего в учреждениях среднего профессионального образования сегодня обучаются более 158 тысяч студентов.

Мэр отметил, что с 2023 по 2026 год в колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи учебных лабораторий и мастерских. В следующем году планируется обновить еще порядка 300 пространств, чтобы все студенты могли заниматься на оборудовании, которое встречается на реальном производстве.

Ученикам российских школ и колледжей станет доступно школьное телевидение

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