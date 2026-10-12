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12 октября, 09:39

Культура

Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Московский аукционный дом 18 октября проведет торги, в каталог которых вошли 320 лотов, включая полотна Василия Кандинского и Исаака Левитана. Общая стоимость собрания оценивается в 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома.

Топ-лотом торгов станет картина музейной значимости Левитана "Осень. Долина реки", парная версия которой хранится в фонде Государственного Русского музея. Также в коллекцию вошел пейзаж "Летний день. Полдень" Кандинского, чья живопись впервые будет представлена на публичных торгах в России.

Картина раннего "русского" периода творчества Кандинского оценивается в 90 миллионов рублей. Художник является наиболее редким и дорогим российским автором в Европе.

Помимо двух топ-лотов, в каталоге представлены работы музейного значения Константина Коровина, Николая Рериха, Александра Бенуа, Ильи Репина, Петра Кончаловского, Константина Юона, Василия Поленова, Михаила Нестерова и других. Также на торги выставят антикварный фарфор, оригинальную графику, старинные иконы и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков.

Ранее первую печатную биографию Ивана Грозного продали на торгах за 3,5 миллиона рублей. Первоначальная цена составляла 450 тысяч, однако затем выросла почти в 8 раз. Книга напечатана в Герлице в 1588 году.

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