В СК заявили о росте числа подростков, совершивших террористические преступления

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Почти 200 несовершеннолетних совершили террористические преступления в России за первое полугодие 2026 года. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, за последние 3 года число таких деяний среди подростков неуклонно растет. Если в 2024 году к ответственности привлекли 98 человек, то только за первое полугодие 2026-го подобные преступления совершили уже 196 детей.

Петренко отметила, что чаще всего несовершеннолетние действуют по указанию анонимных кураторов и пытаются уничтожить объекты транспортной инфраструктуры. При этом исполнителями становятся подростки в том числе из благополучных семей.

Злоумышленники, как правило, вербуют детей в онлайн-играх, закрытых группах, анонимных чатах. По словам представителя СК, вербовщики заставляют жертв совершать преступления путем обмана, шантажа, введения в заблуждение. Они обещают легкий заработок и уход от ответственности.

В ведомстве зафиксировали случаи, когда преступления террористической направленности совершали дети, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Вербуют их так же, как и молодых людей постарше.

Например, в прошлом году 13-летний мальчик в Санкт-Петербурге принял попытку поджога релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Озерки – Удельная. Он облил его бензином, однако не успел довести дело до конца из-за мужчины, который вовремя обратился в полицию.

Позже стало известно, что ребенок растет в полной семье и характеризуется в школе положительно. Выяснилось, что преступление он совершил под влиянием злоумышленников, которые запугали его, угрожая уголовной ответственностью. Изначально они представились "девочкой" на сайте знакомств.

В декабре 2024 года 3 детей, включая 11-летнего ребенка, на железнодорожной станции Тобольск Тюменской области подожгли снегоуборщик и автомотрису. Они облили их бензином, приобретенным на заправке. Вербовщик обещал помочь им в случае задержания и убеждал, что к ответственности они привлечены не будут.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова указала на важность формирования цифровой гигиены у детей. По ее словам, злоумышленники все чаще вербуют именно подростков. Они способны "прозвонить" всех российских школьников всего за 2,5 недели.

