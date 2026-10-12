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12 октября, 09:25

Общество

Шесть порций домашнего глинтвейна обойдутся россиянам в 2 352 рубля

Фото: 123RF.com/pixora

Приготовление шести порций безалкогольного глинтвейна осенью 2026 года обойдется россиянам примерно в 2 352 рубля, то есть в 392 рубля за порцию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков программы лояльности.

В набор для напитка вошли безалкогольное красное сухое вино, апельсины, сахар и специи: корица, сушеная гвоздика, мускатный орех, молотый имбирь, кардамон и бадьян.

Основная часть затрат приходится на вино: 1,5 литра аналитики оценили в 1,8 тысячи рублей, что превышает три четверти всей суммы.

Остальные позиции стоят заметно меньше: 400 граммов апельсинов – 48 рублей, 60 граммов сахара – 4 рубля. Самыми дорогими пряностями в расчете оказались бадьян и корица, необходимые количества которых оценили в 170 и 156 рублей соответственно. Кардамон стоит 96 рублей, мускатный орех – 44 рубля, имбирь – 22 рубля, сушеная гвоздика – 12 рублей.

Бокал глинтвейна в кафе или ресторане обойдется минимум в 500 рублей. При сравнении домашняя порция дешевле на 108 рублей, а компания из шести человек сэкономит 648 рублей.

Авторы расчета подчеркнули, что итоговая сумма во многом определяется выбором вина. Дорогие сорта для глинтвейна не требуются: вкус формируют главным образом специи и другие добавки. Сократить расходы можно за счет более короткого списка пряностей, в некоторых рецептах используют только корицу, гвоздику и мускатный орех, обходясь без кардамона, бадьяна и имбиря.

Ранее сообщалось, что красная рыба перестала быть на столе россиян редкостью: если в 1950 году на человека приходилось всего 0,6 килограмма, то в 2025-м – 2,7. При этом пик пришелся на 2023 год, когда вылов лососей оказался одним из рекордных, а потребление достигло 4,8 килограмма на человека.

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