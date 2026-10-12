Депутат Якубовский: расширение оконного проема нужно согласовывать с соседями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расширение оконного проема, изменение его расположения или установка дополнительного окна в многоквартирном доме могут потребовать согласования с другими собственниками. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам парламентария, такие работы могут затрагивать общее имущество дома, поэтому в отдельных случаях потребуется согласие всех владельцев квартир. При этом обычная замена деревянных окон на пластиковые не требует ни разрешения соседей, ни проведения общего собрания собственников.

Главное условие при стандартном ремонте – не затрагивать несущие конструкции, не менять размеры оконных проемов и не нарушать права других жильцов. Дополнительные разрешения, в том числе от управляющей компании, в таком случае не нужны.

Особые требования действуют в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия. Там могут быть установлены ограничения на внешний вид окон, материалы и их цвет.

Якубовский также подчеркнул, что собственник обязан обеспечить безопасность работ и не допускать повреждения фасада и других элементов общего имущества многоквартирного дома.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала , что в борьбе с соседями, которые каждый день делают шумный ремонт, помогут видеозапись нарушения, поддержка свидетелей и вызов полиции. Однако первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это поговорить. Возможно, соседи даже не знают, что мешают кому-то.