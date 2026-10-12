Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 09:46

Общество
Главная / Новости /

Депутат Якубовский: расширение оконного проема нужно согласовывать с соседями

В Госдуме объяснили, когда для замены окон нужно согласие соседей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расширение оконного проема, изменение его расположения или установка дополнительного окна в многоквартирном доме могут потребовать согласования с другими собственниками. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам парламентария, такие работы могут затрагивать общее имущество дома, поэтому в отдельных случаях потребуется согласие всех владельцев квартир. При этом обычная замена деревянных окон на пластиковые не требует ни разрешения соседей, ни проведения общего собрания собственников.

Главное условие при стандартном ремонте – не затрагивать несущие конструкции, не менять размеры оконных проемов и не нарушать права других жильцов. Дополнительные разрешения, в том числе от управляющей компании, в таком случае не нужны.

Особые требования действуют в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия. Там могут быть установлены ограничения на внешний вид окон, материалы и их цвет.

Якубовский также подчеркнул, что собственник обязан обеспечить безопасность работ и не допускать повреждения фасада и других элементов общего имущества многоквартирного дома.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала , что в борьбе с соседями, которые каждый день делают шумный ремонт, помогут видеозапись нарушения, поддержка свидетелей и вызов полиции. Однако первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это поговорить. Возможно, соседи даже не знают, что мешают кому-то.

Читайте также


обществоЖКХ

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика