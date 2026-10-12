Летевший из Вашингтона самолет подал сигнал бедствия над Атлантикой

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Самолет компании United Airlines, выполнявший рейс Вашингтон – Амстердам, передал сигнал бедствия над акваторией Атлантики и развернулся в сторону Канады. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сервис Flightradar24.

Лайнер вылетел из Вашингтона 11 октября в 20:47 по местному времени (12 октября в 03:47 по московскому времени) и держал путь в Амстердам. Позднее над Атлантикой борт передал код Squawk 7700, которым обозначают общую чрезвычайную ситуацию.

После этого воздушное судно развернулось и направилось в канадский международный аэропорт Сент-Джонс. Там борт совершил посадку. По информации Flightradar24, он был самым отслеживаемым: за его полетом наблюдали 3 540 пользователей.

Ранее самолет Boeing-737, выполнявший рейс из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, подал сигнал бедствия. Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери во Франции.