Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов 12 октября

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Визовые центры Кипра в России вернутся к приему заявлений после устранения технических неполадок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее компания BLS International, предоставляющая визовые услуги, объявила о временной приостановке приема документов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стал технический сбой, повлиявший на обработку заявлений.

С понедельника, 12 октября, центры снова начнут принимать документы, уточнили в АТОР. Туристам, которые не смогли записаться на подачу из-за неполадок, не придется делать это повторно.

Представители BLS International самостоятельно свяжутся с такими заявителями по телефону или электронной почте и объяснят порядок подачи документов, добавили в ассоциации.

Ранее испанское диппредставительство в Москве резко уменьшило количество слотов для подачи документов на визу. Как сообщили в АТОР, официальных комментариев ни от консульства, ни от визового центра пока не поступало, причины и масштабы ограничений остаются неизвестными.