Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 09:13

Туризм

Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов 12 октября

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Визовые центры Кипра в России вернутся к приему заявлений после устранения технических неполадок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее компания BLS International, предоставляющая визовые услуги, объявила о временной приостановке приема документов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стал технический сбой, повлиявший на обработку заявлений.

С понедельника, 12 октября, центры снова начнут принимать документы, уточнили в АТОР. Туристам, которые не смогли записаться на подачу из-за неполадок, не придется делать это повторно.

Представители BLS International самостоятельно свяжутся с такими заявителями по телефону или электронной почте и объяснят порядок подачи документов, добавили в ассоциации.

Ранее испанское диппредставительство в Москве резко уменьшило количество слотов для подачи документов на визу. Как сообщили в АТОР, официальных комментариев ни от консульства, ни от визового центра пока не поступало, причины и масштабы ограничений остаются неизвестными.

Читайте также


туризм

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика