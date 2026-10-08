Визовые центры Кипра в Москве и Петербурге приостановили прием документов

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Прием документов в визовые центры Республики Кипр временно остановлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Об этом сообщили в компании BLS International, оказывающей визовые услуги.

Причина – технические неполадки. Как пояснили в BLS, консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на въездные визы, но уже принимают меры, чтобы устранить проблему как можно скорее.

"Заявители, у которых есть активные записи в BLS, будут приняты на основании старой записи, когда услуга возобновится", – говорится в сообщении.

Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают в обычном режиме.

Ранее Испания резко сократила число мест на запись в визовый центр в Москве. В Ассоциации туроператоров России отметили, что ни испанское консульство, ни визовый центр пока официально не объясняли ни масштаб сокращения, ни его причины. При этом выдача виз не остановлена.