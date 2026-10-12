LSM: фермеры в Латвии пожаловались на укрепление границы с РФ

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Фермеры в приграничных районах Латвии пожаловались на потерю сельхозземель и падение интереса инвесторов на фоне строительства оборонительной инфраструктуры у РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал LSM, поговоривший с владельцами хозяйств около восточной границы.

Как рассказал фермер Гунтар Барткевич, на части его участка разместили бетонные противотанковые заграждения. Земли у него стало заметно меньше, но убытки, по его словам, вряд ли кто-то возместит.

Кроме того, как отметили местные аграрии, трудности затрагивают не только площадь хозяйств. В свою очередь, депутат Сейма и координатор фермы Роланд Кейшс подчеркнул, что к проектам у российской границы потенциальные инвесторы стали относиться осторожнее.

В частности, предприниматели рассматривали размещение крупных солнечных парков на местных землях, однако решения по ним затягиваются. Кейшс допустил, что одной из причин стала близость приграничной зоны и связанная с ней напряженность.

Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас предложил отслеживать маршрут российских автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и обратно. По его словам, для таких машин могут установить конкретный маршрут через территорию Литвы.