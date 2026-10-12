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12 октября, 08:53

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Politico: ЕС готовит санкции против российского ракетного производства

ЕС готовит санкции против российского ракетного производства

Фото: 123RF.com/dsencar

Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса, в том числе предприятий, выпускающих ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Также 12 октября министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжат обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Еще одна тема – потенциальные меры по ограничению передвижения российских дипломатов внутри ЕС.

По информации источников издания, в новый санкционный пакет европейские власти намерены включить около 1,6 тысячи физических и юридических лиц.

Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что ЕС может утвердить 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года. Она раскритиковала ограничительные меры против России, назвав их самосаботажем, который подрывает европейскую экономику.

Также Совет ЕС продлил до 9 октября 2027 года персональные санкции в отношении 80 граждан и 20 организаций. Ограничения введены против лиц и структур, которые ЕС считает причастными к действиям России, расцениваемым в сообществе как дестабилизирующие.

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Сюжет: Санкции
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