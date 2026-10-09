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09 октября, 10:18

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SHOT: модель Водянова задолжала кредиторам 1,3 млрд рублей за поместье в Великобритании

Модель Водянова задолжала кредиторам 1,3 млрд рублей за поместье в Великобритании – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images

Российская супермодель Наталья Водянова накопила крупный долг перед кредитными организациями, покупая и обустраивая недвижимость за рубежом. Общая сумма обязательств достигла 1,3 миллиарда рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

После того как Водянова вышла замуж за генерального директора люксового бренда Berluti Антуана Арно, она решила приобрести жилье для близких. С этой целью в 2019 году модель зарегистрировала в Великобритании фирму "Eniotna" – в названии имя супруга повторяется в обратном порядке.

Спустя год она заключила первый договор с финансистами и вплоть до 2023 года регулярно привлекала миллионы евро, чтобы обосноваться в новом поместье. На это было потрачено 11,3 миллиона евро, то есть около 1 миллиарда рублей. На реновацию коттеджа ушло еще 182 миллиона.

Водянова не спешила возвращать деньги кредиторам. Первые шаги по закрытию обязательств она предприняла только в конце марта 2025 года, но на счета заимодателей поступило 3,5 миллиона евро. Большая часть долга остается непогашенной.

Ранее появилась информация о решении ФНС РФ ликвидировать компанию "Филл Фо Ю", которая принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Эта организация занималась розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

Операции по счетам компании были приостановлены, так как налоговый орган принял решение о взыскании задолженности. Аналогичные меры были приняты и в отношении иной компании исполнителя – ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн".

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