Ученого-химика из РАН ограбили в столице

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Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемых в ограблении ученого из Российской академии наук (РАН), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел на юго-западе столицы. Сотрудник Института синтетических полимерных материалов шел по улице ночью, когда у него похитили кошелек. Мужчина не сразу заметил пропажу. В бумажнике были деньги и банковская карта, которую пришлось заблокировать.

Правоохранители запросили видео с камер наблюдения. Разыскиваются мужчины в темной одежде среднего роста.