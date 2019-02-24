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20:46

Стали известны подробности кражи денег из клиники Стаса Пьехи

происшествия криминал

20:46

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Фото: facebook.com/Стас Пьеха

В правоохранительных органах рассказали, как грабитель похитил деньги из сейфа в наркологической клинике, принадлежащей певцу Стасу Пьехе.

По предварительным данным, неизвестный проник в здание клиники, отжав входную дверь. "Потом он проник в кабинет учредителя, где был сейф, и похитил 1,2 миллиона рублей", − уточнил представитель правоохранительных органов РИА Новости.

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, как злоумышленнику удалось взломать сейф. "Грабитель скрылся, ведется поиск", − сообщил источник.

Согласно данным полиции, преступление было совершено в период между 16:00 22 февраля и 10:00 23 февраля. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее Стас Пьеха написал на своей странице в Instagram, что прошлой ночью его наркологическую клинику ограбили на 1,2 миллиона рублей. Как отметил певец, грабитель в маске забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплат работникам.

происшествия криминал

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