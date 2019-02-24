Из сейфа в здании клиники Стаса Пьехи похитили 1,2 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Из сейфа в кабинете учредителя организации в столице похитили 1,2 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

О краже 23 февраля заявил безработный горожанин 1990 года рождения. Это произошло по адресу: Загородное шоссе, дом 7, корпус 3.

Полицейские выяснили, что в период с 22 до 23 февраля неизвестный проник в помещение организации, взломал сейф, похитили деньги и скрылся. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

По информации из открытых источников, там находится в том числе наркологическая клиника певца Стаса Пьехи.