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11:08

Грабитель надел на пенсионерку наручники и скрылся без денег

происшествия криминал

11:08

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Фото: ТАСС/Imago

Столичные полицейские ведут поиски неизвестного, совершившего разбойное нападение на пенсионерку. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел днем в понедельник, 11 марта. В полицию обратились жители дома 8 по улице Острякова. Они сообщили, что из квартиры соседки слышны крики о помощи.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пенсионерка 1947 года рождения впустила в квартиру неизвестного, который стал угрожать ей насилием и требовать денег.

Мужчина надел на женщину наручники, но после того, как она передала ему 100 тысяч рублей, скрылся из квартиры, оставив деньги.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

7 марта двое неизвестных ограбили таксиста на юге Москвы. Мужчины, угрожая водителю ножом, похитили портмоне, в котором находились семь тысяч рублей и личные документы.

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происшествия криминал

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