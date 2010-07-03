Неизвестные похитили алкоголь и закуску из супермаркета в Москве

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Трое неизвестных ограбили супермаркет "Пятерочка" в столичном районе Дмитровский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Коровинском шоссе. Злоумышленники похитили из магазина алкогольные напитки и закуску, после чего скрылись.

Сейчас полиция ведет розыск злоумышленников.