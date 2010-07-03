Два вооруженных пассажира ограбили таксиста на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных, угрожая ножом, ограбили таксиста на юге Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице, инцидент произошел 7 марта на Каширском шоссе.

Угрожая предметом, похожим на нож, преступники похитили портмоне с денежными средствами в сумме 7 тысяч рублей и личными документами.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.

6 марта двое пассажиров забрали у таксиста тысячу рублей в Петровском-Разумовском проезде, а затем заставили отвезти их до станции метро "Динамо".