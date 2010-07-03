Пассажиры с пистолетом обокрали таксиста и заставили его работать бесплатно

Фото: depositphotos/t.r.o.t.z

Столичная полиция завела уголовное дело по статье "Разбой" после того, как двое пассажиров забрали тысячу рублей у таксиста. Со слов шофера, у клиентов был пистолет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Угрозы от вооруженных пассажиров 21-летний водитель Volkswagen Polo услышал, когда вез их мимо аптеки в Петровском-Разумовском проезде.

Сперва злоумышленники вынудили отдать им деньги, а затем заставили отвезти их до станции метро "Динамо", где вышли из машины и скрылись. Заявление в полицию таксист написал утром 5 марта.