Таксист списал за поездку 60 тысяч рублей у женщины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве таксист несанкционированно списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей за поездку из аэропорта в центр города. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главка МВД.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Девушка 1991 года рождения совершила поездку на такси от аэропорта до Театрального проезда.
Водитель с помощью приложения, установленного на телефоне пассажирки, списал с ее карты 60 тысяч рублей. После этого девушка обратилась в полицию, проводится проверка.
23 февраля столичный таксист вернул пассажирам миллион рублей, забытый в его автомобиле. Мужчина рассказал, что обнаружил барсетку с деньгами, когда чистил салон. В ней, помимо денег, был паспорт владельца. Водитель сообщил о находке в полицию, и деньги были возвращены пассажиру.
В компании, с которой сотрудничает таксист, высоко оценили его поступок. Теперь мужчину ждет ценный подарок и месяц работы без комиссии.
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