Фото: Москва 24

Таксист в Москве вернул пассажирам миллион рублей.

Как сообщает телеканал Москва 24, теперь водителя ждут ценный подарок и месяц работы без комиссии. Так его решила наградить компания, с которой он сотрудничает.

Сумку с большой суммой денег в машине забыли пассажиры, которых таксист вез из аэропорта "Домодедово".

Как рассказал водитель телеканалу Москва 24, барсетку с деньгами он нашел, когда чистил салон автомобиля. Когда открыл ее и увидел там деньги, то сразу же вызвал полицию. Вместе с деньгами в барсетке лежал и паспорт, по которому нашли владельца.