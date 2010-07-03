Дело возбудили после убийства хозяина дома при нападении в Щелкове

Возбуждено уголовное дело после убийства хозяина частного дома при нападении четверых неизвестных в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
По предварительной информации, вечером 7 марта четверо в масках проникли в домовладение, чтобы ограбить. Известно, что владение принадлежит ООО "Агрофирма Восток". Преступники связали 66-летнего хозяина дома и его супругу, после чего стали избивать и требовать денег.
Услышав голоса соседей, нападавшие скрылись. От полученных травм хозяин дома скончался на месте, его жену госпитализировали.
Дело заведено по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы, важные для расследования дела. Назначены экспертизы, устанавливаются причастные к инциденту лица.
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