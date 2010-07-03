Неизвестные убили хозяина частного дома в Щелково

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Четверо неизвестных проникли в частный дом и убили хозяина в городском округе Щелково.

Инцидент произошел в деревне Козино в городском округе Щелково, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области.

Отмечается, что в результате происшествия также была госпитализирована женщина. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.