Внедорожник за 5,8 млн рублей украли с парковки в Москве

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Внедорожник стоимостью около 5,8 миллиона рублей похитили в столичном районе Куркино.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 угнали с парковки около отеля.

Инцидент произошел по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 51. Возбуждено уголовное дело.

15 апреля аналогичный внедорожник украли у безработного в Академическом районе столицы.