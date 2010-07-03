Внедорожник за 6 млн рублей украли у безработного москвича

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 украли у безработного москвича в Академическом районе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по городу, иномарку похитили у мужчины 1987 года рождения от дома 22 по улице Кржижановского 13 апреля.

Отмечается, что материальный ущерб составил более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в угоне нового внедорожника BMW X7 из автосалона в подмосковных Мытищах.