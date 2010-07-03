Lexus стоимостью 3,3 млн рублей похитили на западе столицы

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Автомобиль Lexus RX 200t украли у женщины на западе Москвы. С заявлением в ОВД "Кунцево" обратилась женщина 1970 года рождения, которая работает директором по развитию бизнеса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Она сообщила, что ее автомобиль, который был припаркован на улице Партизанская, угнали.

"Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил автомобиль Lexus RX 200t. Ущерб составил около 3,3 миллиона рублей", – сообщили в столичном главке.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленника разыскивают.