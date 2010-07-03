Задержан подозреваемый в угоне BMW X7 из автосалона в Мытищах

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Задержан подозреваемый в угоне нового внедорожника BMW X7 из автосалона в подмосковных Мытищах. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Дмитровского района Подмосковья, сообщает ТАСС.

Как рассказал в полиции представитель автосалона, неизвестный угнал машину с охраняемой стоянки. Сумма ущерба составила около девяти миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Кража". Похищенный автомобиль обнаружен и будет возвращен после проведения следственных действий.

Продажи BMW X7 стартовали весной этого года.