"Газель" с носками угнали в Капотне

Вооруженные ножом неизвестные угнали "Газель" с партией носков на 16-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.
Со слов водителя "Газели", он ехал в торговый центр. В какой-то момент воры на Opel спровоцировали ДТП с его машиной. Затем они завладели "Газелью", заставив потерпевшего пересесть в их автомобиль.
В машине захватчиков водитель проехал пару километров до ближайшего рынка. Там они высадили его и скрылись.
Полицейские объявили план "Перехват" и вскоре нашли "Газель", брошенную на 18-м километре кольцевой автодороги. Однако носков внутри уже не было. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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