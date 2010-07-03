"Газель" с носками угнали в Капотне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные ножом неизвестные угнали "Газель" с партией носков на 16-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Со слов водителя "Газели", он ехал в торговый центр. В какой-то момент воры на Opel спровоцировали ДТП с его машиной. Затем они завладели "Газелью", заставив потерпевшего пересесть в их автомобиль.

В машине захватчиков водитель проехал пару километров до ближайшего рынка. Там они высадили его и скрылись.

Полицейские объявили план "Перехват" и вскоре нашли "Газель", брошенную на 18-м километре кольцевой автодороги. Однако носков внутри уже не было. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.