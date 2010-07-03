Полиция задержала мужчину по подозрению в краже белья на 3 млн рублей

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Полицейские задержали на юго-востоке столицы подозреваемого в краже коробок с бельем на три миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 32-летнего подозреваемого на Тихорецком бульваре. Похищенное злоумышленник успел сбыть", – рассказали в ведомстве.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по району Марьино поступил материал по завершению проверки заявления о краже со склада на улице Перова.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". К настоящему времени подозреваемый находится под арестом.