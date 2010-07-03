Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Фото: depositphotos/blinow61

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте. Машина принадлежит безработной москвичке 1961 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк полиции.

Кража произошла вечером 18 мая. Вместе с деньгами вор забрал солнцезащитные очки Hugo Boss, стоившими 20 тысяч рублей. Общий ущерб составил пять миллионов 15 тысяч рублей.

После случившегося возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

