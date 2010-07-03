Из ячейки в столичном банке украли 400 тысяч долларов и 5 млн рублей

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У мужчины из банковской ячейки украли 400 тысяч долларов и 5 миллионов рублей. Инцидент произошел на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В полицию обратился гражданин, который сообщил, что в ячейке для хранения ценностей в финансово-кредитной организации на Варшавском шоссе у него пропала крупная сумма денег.

Как уточняется, мужчина последний раз видел деньги в ячейке 28 декабря 2018 года.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

В марте из ячейки банка в центре столицы украли свыше 27 миллионов рублей. Пострадавший сообщил, что доступ к ней имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность на посещение. Однако ключей от ячейки ему не выдавали.