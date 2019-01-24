Из банковской ячейки на западе Москвы вынесли крупную сумму денег

В одном из банков на западе Москвы произошла кража. Неизвестные похитили из банковской ячейки сбережения предпринимателя. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Бизнесмен 1969 года рождения обратился в полицию вечером 23 января. Мужчина рассказал, что из его банковской ячейки на улице Вяземская исчезла крупная сумма денег. Ущерб составил около 6,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность преступника пока не установлена.
"Оперативники выяснили, что неизвестный, находясь в помещении кредитно-финансовой организации, похитил из ячейки 50 тысяч долларов и 3 миллиона рублей, принадлежащие заявителю. Ущерб составил около 6,3 миллиона рублей", – сообщили в МВД.
Два дня назад в присвоении крупной суммы денег заподозрили бухгалтера одной из столичных управляющих компаний. Ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей.
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