Бухгалтера в Москве подозревают в краже 13 млн рублей

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Бухгалтера одной из столичных управляющих компаний подозревают в присвоении крупной суммы денег. Ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что женщина зачисляла чужие средства на собственный расчетный счет. Подозреваемая пока не задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бухгалтера двух фирм в Москве задержали за присвоение денег работодателей. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей. В правоохранительные органы обратились представители компаний по продаже дверей. Предварительно установлено, что 45-летняя бухгалтер делала переводы на свои счета, открытые в разных банках.