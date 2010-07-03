Из банковской ячейки в центре Москвы украли более 27 млн рублей

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Более 27 миллионов рублей украли из ячейки одного из банков в центре столицы, сообщает ТАСС.

С заявлением в полицию обратился мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что заключил договор об аренде банковской ячейки и поместил туда 27 миллионов 818 тысяч рублей, но недавно обнаружил пропажу этой суммы.

Мужчина добавил, что доступ в ячейку имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность на посещение, однако ключей от ячейки ему не выдавали.

По факту кражи начата доследственная проверка.