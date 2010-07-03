В Чите задержали женщину за угон такси

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В Чите задержали женщину, которая угнала такси, чтобы доехать до дома. Теперь ей грозит до пяти лет колонии, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Инцидент произошел минувшей ночью. Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал в магазин. Воспользовавшись случаем 40-летняя женщина села за руль и поехала домой.

Автомобиль она оставила у подъезда. Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

В январе в Москве девушка избила 52-летнего шофера, угнала его машину с пассажиркой и с нарушением правил доехала до своего дома.