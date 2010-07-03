КамАЗ стоимостью 3 млн рублей украли на западе столицы

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На западе Москвы похищен КамАЗ, стоимость которого оценивается в три миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что 29 июля в службу "02" поступило заявление о краже автомобиля от мужчины 1989 года рождения. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что на улице Маршала Неделина неизвестный похитил автомобиль стоимость около трех миллионов рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящий момент устанавливается личность преступника.

Ранее сообщалось об угоне автомобиля Lexus LX 570 стоимостью более пяти миллионов рублей. Мужчина 1984 года рождения рассказал, что обнаружил пропажу автомобиля на Загородном шоссе. Возбуждено уголовное дело.

