Более 1 млн рублей украли из автомобиля в Москве

Фото: Москва 24/Emevil

В столичном районе Якиманка из салона автомобиля украли 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили в столичном главке МВД, деньги похитили из MercedesBenz GLS 400.

Инцидент произошел в районе улицы Большая Полянка, дом 30, передает Агентство "Москва".

В полицию обратилась гражданка 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

5 июля полицейские задержали граждан, которые похитили сумку с 900 тысячами рублей из машины в Москвы.