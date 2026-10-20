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20 октября, 10:03

Политика

Жители Альберты проголосовали за сохранение региона в составе Канады

Фото: depositphotos/selensergen​

Сохранение провинции Альберта в составе Канады поддержали 76,4% проголосовавших на прошедшем референдуме, сообщил телеканал CBC со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов.

При этом за независимость Альберты высказались 23,6%. К настоящему моменту обработаны бюллетени чуть более 1 миллиона избирателей примерно с четверти из 5,5 тысячи участков. Данные о явке пока не обнародованы.

Избирательная комиссия перед голосованием прогнозировала, что на участки придут 80–85% из примерно 3,1 миллиона жителей региона, имеющих право голоса. На прошлых местных выборах в Альберте явка составила около 60%. По информации журналистов, свыше 1,3 миллиона человек проголосовали досрочно.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что жители Альберты сделали "четкий выбор", выбрав Канаду, единство, совместное развитие и заботу друг о друге. Карни добавил, что Оттава выстраивает новые торговые партнерства по всему миру, ускоренно развивает национальные проекты и работает над реализацией "своего полного потенциала как глобальной энергетической сверхдержавы с Альбертой в центральной роли".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном выходе провинции Альберты из состава Канады. Он напомнил, что Альберта является естественным партнером Штатов и обладает "отличными ресурсами". Также Бессент назвал жителей провинции очень независимыми людьми. Министр указывал, что Оттава ограничивает потенциал провинции, сопротивляясь инициативам по прокладке нефтепровода.

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