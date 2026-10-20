Сын Кашпировского заявил о споре с его вдовой за дом в США

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Спор о наследстве психотерапевта Анатолия Кашпировского разгорелся между его сыном Сергио Монтаной и вдовой Гулизар Чалбашовой. Главным предметом борьбы стал жилой дом в Калифорнии, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам сына Кашпировского, завещание изначально было составлено в его пользу. Однако после похорон вдова заявила о существовании другого документа: по нему все права на имущество переходят только ей.

Монтана сомневается в подлинности и добровольности такого решения. Он утверждает, что в последние годы жизни отец находился под сильным психологическим влиянием супруги.

Еще при жизни Кашпировский переписал на молодую жену двухкомнатную квартиру в Москве и отдавал ей все свои гонорары.

Стоимость дома в Калифорнии составляет 340 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Монтана настаивает, что недвижимость приобретали совместно через семейную компанию. Пока шел его бракоразводный процесс, дом временно записали на самого Кашпировского с условием последующего возврата, однако психотерапевт обещание не выполнил.

Кашпировский умер на 88-м году жизни 3 октября. Причиной стала прогрессирующая онкология с метастазами в легкие и мозг, приведшая к полиорганной недостаточности.

Церемония прощания с психотерапевтом прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек, включая родных, друзей, коллег и поклонников. После этого тело решили доставить на Украину и похоронили в Виннице.