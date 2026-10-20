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20 октября, 11:09

Общество

В Москве анонсировали новый сезон обучения в детских реставрационных мастерских

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Юных москвичей приглашают на занятия в детских реставрационных мастерских. В программу войдет более 20 теоретических и практических уроков, обучение начнется 23 октября и продлится до декабря. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Выпускники первого потока приняли участие в профильной выставке "ПРОреставрацию", где успешно продемонстрировали полученные навыки. Проект дает ребятам возможность попробовать себя в этой сфере, а заодно узнать больше об архитектурном наследии Москвы", – отметила Сергунина.

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до 11 лет. Заявки принимаются до 22 октября на портале "Узнай Москву".

В новом сезоне участники познакомятся с особенностями реставрации лепных деталей, мозаики, фресок и других элементов декора. Кроме того, их ждут экскурсии по таким объектам культурного наследия, как Московский дворец пионеров, церковь Петра и Павла, усадьба А. В. Морозова, Саввинское подворье, Северный речной вокзал и павильон "Физика" на ВДНХ. Например, им расскажут о выполненных работах в Итальянском павильоне усадьбы Останкино, который недавно вновь открыл свои двери посетителям.

В Москве реализуется крупнейшая в мире программа реставрации – свыше 2,5 тысячи памятников архитектуры привели в порядок за последние 15 лет. Сейчас работы ведутся более чем на 500 объектах.

Кроме того, в городе стартовал ежегодный молодежный форум "Наследие" для начинающих специалистов. Он продлится до 28 ноября. Для гостей организуют лекции ведущих экспертов, ярмарку вакансий, экскурсии по реставрационным мастерским и многое другое.

Ранее в столице закончили реставрацию исторических пилонов с конными скульптурами у Центрального московского ипподрома. Работы велись в несколько этапов. Перед началом реставрации специалисты провели исследования, чтобы определить первоначальный облик памятника XIX века.

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