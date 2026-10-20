Ким Чен Ын развеял слухи о своей госпитализации появлением на выставке в Пхеньяне

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Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на Общегосударственной выставке одежды и обуви в Пхеньяне и отметил успехи местного производства, опровергнув таким образом слухи о своей госпитализации. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее The Sun опубликовал новость о госпитализации лидера Северной Кореи, поскольку он якобы впал в кому.

На выставке лидера КНДР сопровождали представители партии и правительства. У входа его встретили сотрудники отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи, который курирует выпуск товаров народного потребления.

Как отметил глава государства, смотр наглядно отражает прогресс в развитии легкой промышленности страны и вносит вклад в рост материально-культурного уровня граждан. Экспозицию он изучил детально.

Мероприятие прошло под девизом "Страсть к разработке новых изделий и повышению их качества". Посетителям показали свыше 70 тысяч швейных изделий примерно 30 видов и более 170 тысяч пар обуви – свыше 60 видов.

Эти товары выпустили больше чем на 270 производственных площадках, среди которых ведущие предприятия отрасли и новые швейные фабрики, недавно открывшиеся в городах и уездах.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и министр образования КНДР Ли Ен Чхоль обсудили изучение русского языка в республике, обмен опытом в области воспитания и искусственного интеллекта (ИИ).

Встреча состоялась в Пхеньянском дворце съездов в рамках визита Кравцова в КНДР, цель которого – укрепление двусторонних отношений. Глава Минпросвещения РФ также посетил Второй Пхеньянский педагогический институт, где открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

