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14 октября, 15:28

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SHOT: психотерапевта Кашпировского похоронили в безымянной могиле в Виннице

Психотерапевта Кашпировского похоронили в безымянной могиле в Виннице – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Могилу психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинской Виннице оставили без имени и фотографии из опасений возможного осквернения, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

На месте захоронения нет даже временной таблички, которую обычно устанавливают после погребения. Венки также оставили без подписей. Родственники решили не размещать никаких опознавательных знаков, чтобы посторонние не смогли обнаружить могилу.

Причиной таких мер стали угрозы, появившиеся после сообщений о возвращении тела Кашпировского на Украину. В социальных сетях некоторые пользователи выражали возмущение и призывали осквернить захоронение. Родственники опасались, что на кладбище могут приходить специально ради надругательства над могилой, поэтому решили скрыть место последнего упокоения психотерапевта.

Кашпировского похоронили на кладбище, где находятся могилы его родителей и дочери. Однако для самого психотерапевта выбрали отдельный участок вдали от семейного захоронения. Близкие также заранее не раскрывали время церемонии.

Кашпировский скончался на 88-м году жизни 3 октября. Позднее племянник психотерапевта Юрий Мамаев сообщил, что причиной стала прогрессирующая онкология с метастазами в легкие и мозг, приведшая к полиорганной недостаточности.

Церемония прощания с Кашпировским прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек, включая родных, друзей, коллег и поклонников. После этого тело психотерапевта решили доставить на Украину для погребения. Для перевозки тело поместили в оцинкованный гроб и деревянный контейнер.

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

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