Поклонники Анатолия Кашпировского создали его цифровую копию

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Поклонники Анатолия Кашпировского сделали цифровую копию психотерапевта, чтобы кумир "жил вечно". Об этом фанаты рассказали каналу SHOT.

По словам его поклонников, новость о смерти психотерапевта их ошарашила – они были уверены, что Кашпировский проживет не меньше ста лет. Они вспоминают истории его "исцелений" и не понимают, как он мог "уйти на небо и всех бросить".

Один из фанатов рассказал, что благодаря Кашпировскому сам занялся психотерапией и стал доктором наук. По его словам, психотерапевт снимал у людей психосоматические нарушения, отсюда и эффект.

Еще один поклонник считает, что Кашпировский передал свой дар основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, поэтому предсказания политика якобы сбывались. Люди также надеются, что дело психотерапевта продолжит его маленькая дочь.

Кашпировский ушел из жизни утром 3 октября, у него остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, которое привело к метастазам в легких и мозге. Накануне смерти его госпитализировали.

Церемония прощания с психотерапевтом проходит на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом формате, так как семья решила не разглашать место погребения Кашпировского.

Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам психотерапии – на центральном телевидении вышел цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Зрители ставили у экранов банки и бутылки с водой, считая, что "установка" сделает ее целебной. Выпуски смотрели примерно 300 миллионов человек.

