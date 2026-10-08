Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 12:41

Общество

Поклонники Анатолия Кашпировского создали его цифровую копию

Фото: MAX/SHOT

Поклонники Анатолия Кашпировского сделали цифровую копию психотерапевта, чтобы кумир "жил вечно". Об этом фанаты рассказали каналу SHOT.

По словам его поклонников, новость о смерти психотерапевта их ошарашила – они были уверены, что Кашпировский проживет не меньше ста лет. Они вспоминают истории его "исцелений" и не понимают, как он мог "уйти на небо и всех бросить".

Один из фанатов рассказал, что благодаря Кашпировскому сам занялся психотерапией и стал доктором наук. По его словам, психотерапевт снимал у людей психосоматические нарушения, отсюда и эффект.

Еще один поклонник считает, что Кашпировский передал свой дар основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, поэтому предсказания политика якобы сбывались. Люди также надеются, что дело психотерапевта продолжит его маленькая дочь.

Кашпировский ушел из жизни утром 3 октября, у него остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, которое привело к метастазам в легких и мозге. Накануне смерти его госпитализировали.

Церемония прощания с психотерапевтом проходит на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом формате, так как семья решила не разглашать место погребения Кашпировского.

Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам психотерапии – на центральном телевидении вышел цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Зрители ставили у экранов банки и бутылки с водой, считая, что "установка" сделает ее целебной. Выпуски смотрели примерно 300 миллионов человек.

Читайте также


утратыобщество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика